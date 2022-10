IKNL: aantal mensen dat kankerdiagnose krijgt, gaat flink stijgen

Meer en meer mensen zullen te horen krijgen dat ze kanker hebben. In 2019 werden ruim 118.000 diagnoses gesteld, in 2032 zal dat zijn gestegen naar ongeveer 156.000. Elk uur krijgen dan ongeveer achttien mensen het slechte nieuws, becijfert het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Bij de berekening heeft het instituut enkele vormen van kanker niet meegerekend, waaronder een goed te behandelen en veel voorkomende vorm van huidkanker (basaalcelcarcinoom) en een voorstadium van borstkanker (DCIS). Als die wel meetellen, zijn er in 2032 waarschijnlijk ongeveer 232.000 nieuwe diagnoses, oftewel ruim 26 per uur.

Volgens het IKNL komt de sterke stijging van het aantal verwachte kankerdiagnoses vooral door vergrijzing. Nederland kent steeds meer ouderen en zij worden ook ouder dan voorheen. Wat daarnaast meespeelt, is dat mensen soms ongezond leven. Door roken, het drinken van alcohol, overgewicht en weinig lichaamsbeweging groeit het risico dat mensen kanker krijgen. Ook wordt de medische technologie steeds beter, en daardoor is het tegenwoordig mogelijk beginnende tumortjes te vinden die in het verleden pas veel later ontdekt zouden zijn, maar dat draagt maar voor “een beperkt deel” bij aan de toename, aldus het IKNL.

Het aantal gevallen van huidkanker zal in de komende tien jaar het snelste stijgen. Het IKNL verwacht daarin een toename van 40 procent, als gevolg van “overmatige blootstelling aan uv-straling van de zon en zonnebanken”. Door overgewicht zullen ook meer mensen leverkanker, galwegkanker of nierkanker krijgen.

De toename van het aantal kankerdiagnoses zal een flinke belasting worden voor de zorg, die al een tekort aan personeel heeft. De patiƫnten zelf kampen mogelijk ook lang met de gevolgen. Na behandeling zijn ze misschien chronisch vermoeid. Na herstel kunnen ze gedeeltelijk of helemaal arbeidsongeschikt worden, en daardoor zouden sommige mensen in financiƫle problemen kunnen komen.

De stijging van het aantal kankerdiagnoses is niet meer te voorkomen, verwacht het IKNL. De vergrijzing is in volle gang, en rookverslavingen en onbeschermd zonnen in het verleden zijn niet meer terug te draaien. Maar stoppen met roken en het voorkomen van overgewicht kunnen de risico’s wel verminderen.

Het risico om aan kanker te overlijden, neemt volgens het IKNL wel af. In 2000 waren er ongeveer 292.000 mensen die in de tien jaren ervoor de diagnose kanker hadden gekregen. In 2032 zal die groep ongeveer 780.000 mensen tellen. Het centrum verwacht dat in 2032 een op de dertien Nederlanders kanker heeft of ooit kanker heeft gehad.