Inspectie onderzoekt praktijk voor ‘zelfgenezing’ na BOOS

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd doet onderzoek naar de alternatieve zorgverlener Froucke van der Lijn, die een praktijk heeft in ‘zelfgenezing’. Aanleiding is een klacht die over Van der Lijn is binnengekomen en een uitzending van het NPO-programma BOOS, waarin de werkwijze van Van der Lijn wordt besproken.

De inspectie bekijkt of Van der Lijn mensen van de reguliere zorg weghoudt. Dat mag zij namelijk niet doen, legt een woordvoerster uit. Van der Lijn staat niet als zorgverlener in het speciale kwaliteitsregister voor de zorg, het zogenaamde BIG-register.

Iemand heeft bij de inspectie geklaagd over Van der Lijn. “Die persoon heeft zorgen geuit over deze zorgverlener”, zegt de woordvoerster. Wat de klacht precies inhoudt wil ze niet vertellen. De klacht kwam binnen voorafgaand aan de BOOS-aflevering.

In die uitzending wordt een klacht besproken van iemand wiens dierbare kanker heeft gekregen en die na contact met Van der Lijn niet meer behandeld wilde worden in het ziekenhuis. Oncoloog Jacqueline Stouthard noemt de handelswijze van Van der Lijn in de aflevering “misleiding”. “Dat vind ik heel kwalijk.”

Volgens Van der Lijn ontstaat kanker na een traumatische gebeurtenis in het leven. Ze zegt tegen iemand die zich in het programma voordoet als patiĆ«nt dat ze zelf nooit naar het ziekenhuis zou gaan als ze ooit kanker krijgt. Een behandeling van een arts kan zelfs stress opleveren, waardoor de kanker erger wordt, zegt de alternatieve zorgverlener. “Er wordt actief geadviseerd om geen reguliere behandelingen te ondergaan”, reageert Stouthard. “Daarmee maak je mensen dood.” Na de uitzending van BOOS zijn er volgens de inspectie geen nieuwe klachten meer binnengekomen.