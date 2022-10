Kuipers schrikt niet van najaarsgolf: is in lijn der verwachting

Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers is vooralsnog niet bezorgd over de oplopende coronacijfers. “Dit is in de lijn van de verwachting. We hebben steeds gezegd: hou er rekening mee dat het in het najaar weer omhooggaat. Daar moeten we goed bovenop zitten”, aldus de minister. Het RIVM heeft op basis van de nieuwste cijfers aangekondigd dat de najaarsgolf begonnen is.

Kuipers denkt dat de plannen die het kabinet heeft gemaakt, voldoende zijn om grootschalige verstoring van de samenleving, zoals in de beginjaren van de pandemie het geval was, te voorkomen. Juist omdat het kabinet zich hierop heeft voorbereid. “Het is nog steeds dezelfde omikronvariant, het vaccinatieprogramma loopt. Ziekenhuisopnames stijgen weer, maar het zijn precies dezelfde aantallen als we eerder dit jaar bij diezelfde omikronvariant gezien hebben.”

Kuipers denkt dat de monitoring van het virus, zowel van de aantallen besmettingen als van nieuwe virusvarianten “op orde is”. “Ik denk ook dat ten aanzien van de zorgcapaciteit er alles aan gedaan is”, aldus de bewindsman. “Hetzelfde geldt voor de vaccinatiecampagne. Deze week krijgen meer dan een miljoen 60-plussers de uitnodiging en heel snel gaat die open voor iedereen van 12 jaar en ouder.”

“Een belangrijke hobbel die wel genomen moet worden, is dat we een aangepaste Wet publieke gezondheid hier in de Kamer zullen moeten bespreken”, aldus de minister. “Dat is een wettelijk kader dat ik nodig heb als er op enig moment toch maatregelen nodig zouden moeten zijn.”

De minister verwacht dat ook de afspraken die met de verschillende sectoren zijn gemaakt, toereikend zullen zijn. “Je wil op je werk, bij jou in de klas of bij jou in het theater de kans dat medewerkers, klanten, studenten of bezoekers besmet raken, beperken.” Zowel om geen besmettingshaard te worden, als om ziekteverzuim tegen te gaan.

De minister stelt dat de eigen verantwoordelijkheid die de samenleving wat hem betreft heeft, ook weer even wennen zal zijn. Het harde overheidsingrijpen van de voorbije jaren heeft volgens hem “af en toe het gevoel bij mensen weggehaald dat ze ook zelf het heft in handen kunnen nemen”.