Mallorcazaak begonnen met vertonen beelden eerste incident

In de rechtbank in Lelystad is dinsdag de zogeheten Mallorcazaak begonnen met het vertonen van bewakingsbeelden die in juli 2021 gemaakt zijn in café De Zaak aan de boulevard in El Arenal in Mallorca, waar de eerste vechtpartij die uitgaansnacht plaatsvond

In het café kregen Hilversummers Lars van den H. en Daan van S. ruzie met andere Nederlanders over de beschikbare stoelen. Vorig jaar zomer had de horeca op het Spaanse eiland te maken met coronarestricties, wat inhield dat er een maximum aantal bezoekers in de cafés aanwezig mocht zijn. Beide groepen pakten stoelen van elkaar af, waarna de eigenaar van het café een van de bezoekers de deur uitzette.

Bij de eerste vechtpartij buiten op de boulevard voegden zich ook de opgetrommelde vrienden van Lars en Daan en kwam een slachtoffer op de grond terecht, waarna er tegen hem is aangeschopt. Een ander slachtoffer liep bij dit incident een gebroken neus op.

De eerste vechtpartij ging vooraf aan de fatale mishandeling verderop op de boulevard, die Carlo Heuvelman (27) uit Waddinxveen het leven kostte.