Mensen met overgewicht grotere kans op diabetes bij laag inkomen

Mensen met overgewicht en een laag inkomen hebben vaker diabetes type 2 dan mensen met overgewicht die meer verdienen, zo meldt het CBS op basis van een analyse met cijfers uit de GezondheidsenquĂȘte. Vooral onder mensen met overgewicht die langdurig moeten leven van een laag inkomen komt vaker diabetes type 2 voor.

In 2021 had de helft van de volwassenen overgewicht. In datzelfde jaar had 5 procent van de volwassenen diabetes type 2. Deze ziekte komt vaker voor bij mensen met overgewicht dan bij leeftijdsgenoten zonder overgewicht. In de periode van 2018 tot en met 2021 kwam overgewicht vaker voor onder mensen met een laag inkomen dan onder volwassenen met een hoger salaris. Van de volwassenen die langdurig (langer dan 4 jaar achter elkaar) van weinig geld moesten leven had zelfs een meerderheid overgewicht.

Onder deze groep komt ook de meeste diabetes type 2 voor. 11 procent van de mensen met een langdurig laag inkomen en matig overgewicht had de aandoening, onder degenen van hen met obesitas ging het zelfs om bijna een kwart (23 procent). Volwassenen met matig overgewicht hebben een BMI tussen de 25 en 30, mensen met obesitas hebben een BMI hoger dan 30.

Onder een laag inkomen wordt in deze CBS-analyse een inkomen onder de lage-inkomensgrens bedoeld. In 2020 lag die grens voor alleenstaanden op 1100 euro, voor een koppel op 1550 euro en voor een gezin met twee minderjarige kinderen op 2110 euro.

Volgens het Diabetes Fonds worden overgewicht en het hebben van te veel buikvet gezien als belangrijke oorzaken van het ontstaan van diabetes type 2, evenals ouderdom, ongezond eten, te weinig lichaamsbeweging en roken. Ook erfelijkheid kan een rol spelen. Diabetes type 1 is een auto-immuunziekte, waarbij het lichaam zelf de cellen vernietigt die insuline aanmaken.