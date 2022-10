PvdA’er Nijboer verlaat dagelijks bestuur Kamer om zaak-Arib

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer treedt per direct terug uit het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer (het presidium) wegens de zaak rond zijn partijgenoot en voormalig Kamervoorzitter Khadija Arib. Nijboer stemde als presidium-lid in met het onderzoek naar het gedrag van Arib in haar tijd als voorzitter van de Tweede Kamer. Op Twitter schrijft Nijboer dat hij “voortdurend is aangesproken op mijn partijlidmaatschap en hoe zich dat verhoudt tot mijn steun” voor het onderzoek.

Hij verwacht dat dit zal blijven doorgaan, wat “effectief functioneren in het presidium” onmogelijk maakt.