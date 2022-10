Rapport: NL-Alert om overbelaste 112 tijdens storm kwam laat

Het duurde ongeveer anderhalf uur voordat er een NL-Alert werd verstuurd toen eerder dit jaar het alarmnummer 112 overbelast raakte tijdens storm Eunice. Dat komt naar voren uit een reconstructie van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid, dat het handelen en de communicatie van betrokken organisaties tijdens de storm heeft onderzocht.

De storm Eunice trok op vrijdagmiddag 18 februari over Nederland. Het was de zwaarste van drie stormen die in een week tijd Nederland aandeden. Voor de kustprovincies was code rood afgegeven en vier mensen kwamen die dag door de storm om het leven.

Het rapport van het NIPV is in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid geschreven. Daarin wordt onder meer aanbevolen te onderzoeken hoe in de toekomst een NL-Alert sneller kan worden verstuurd. Ook is het instituut van mening dat er gekeken moet worden naar wanneer een NL-Alert precies moet worden ingezet.

Ondanks een maximale bezetting bij de meldkamers raakte het alarmnummer die vrijdag rond 15.45 uur overbelast, waardoor sommige bellers de centralisten niet konden bereiken. Even na 16.00 uur wilde de landelijke 112-centrale dat er een NL-Alert verstuurd zou worden met de boodschap alleen 112 te bellen bij levensbedreigende situaties.

Goedkeuring daarvoor vanuit het Nationaal Crisiscentrum (NCC) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) kwam er pas rond 17.00 uur, aldus het NIPV in zijn rapport. Om 17.12 uur werd het NL-Alert daadwerkelijk verstuurd. Het aantal 112-oproepen nam toen binnen enkele minuten fors af.

Volgens het NIPV heeft de onbereikbaarheid van 112 niet geleid tot slachtoffers. Zo belden veel mensen voor de brandweer. Maar het is wel aannemelijk dat mensen gezondheidsschade hebben opgelopen.

Verder raadt het NIPV in zijn rapport aan dat er nog eens gekeken wordt wanneer code rood precies wordt afgegeven. Want daarvoor zijn momenteel niet alleen de weersomstandigheden van belang, maar ook de maatschappelijke impact die het weer kan hebben. Zo kan hetzelfde weer op een zondagavond leiden tot code oranje en op maandagochtend tot code rood. En dat kan volgens het NIPV leiden tot verwarring bij mensen.

Minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid heeft het rapport naar de Kamer gestuurd. Ze laat weten de aanbevelingen mee te nemen en ook onder de aandacht te brengen bij de betrokken organisaties.