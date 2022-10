Rechtbank Mallorcazaak: geef openheid van zaken

De rechtbank in Lelystad heeft dinsdag halverwege de eerste procesdag in de zogeheten Mallorcazaak bij de negen verdachten aangedrongen op het geven van openheid van zaken. Na het doornemen van het dossier en het bekijken van beelden en een 3D-reconstructie, zei een van de rechters: “Wees een vent en vertel nou wat er gebeurd is.”

Het proces draait in hoofdzaak om de gewelddadige dood van Carlo Heuvelman vorig jaar zomer op het Spaanse eiland Mallorca. De 27-jarige Heuvelman uit Waddinxveen werd vorig jaar op 14 juli kort na 02.00 uur samen met vrienden ernstig mishandeld tijdens een confrontatie op de boulevard van badplaats El Arenal. Hij belandde bewusteloos op straat voor café De Bierexpress, waarna hij nog diverse malen zou zijn geschopt. Het slachtoffer overleed op zondag 18 juli 2021 aan zijn verwondingen.

Het Openbaar Ministerie beschuldigt verdachte Sanil B. (20), Mees T. (19) en Hein B. (19) van doodslag. Het drietal ontkent iedere vorm van geweld tegen Heuvelman. Ook de andere verdachten hebben tot dusver niet kunnen of willen onthullen wat er precies met met hem is gebeurd.

Volgens de rechtbank staat vast dat er geen anderen dan de groep verdachten een gewelddadige confrontatie met Heuvelman en diens vrienden hebben gehad. Dat niemand Heuvelman iets aangedaan zou hebben of dat zou hebben gezien, gaat er bij de rechtbank niet in. Dat daardoor nooit duidelijk zal worden wat Heuvelman is overkomen, is voor diens nabestaanden “verschrikkelijk”, aldus een van de rechters. Hij wees ook op de gevolgen voor de verdachten zelf: “De rest van jullie leven zal jullie geweten blijven knagen.”

“Het is ongebruikelijk, maar in deze zaak meer dan terecht”, reageerde advocaat Edwin Bosch, de raadsman van de nabestaanden, in de wandelgangen van de rechtbank. “Het kan niet zo zijn dat al deze jongens niets weten. Dan is zo’n beroep wat mij betreft op zijn plaats.”

Bosch ziet de oproep van de rechter “als een steun in de rug” voor de nabestaanden. “De rechter heeft de verdachten voorgehouden dat ze zelf hebben verklaard dat ze gevochten hadden en dat er niemand anders bij was. Dan moeten dus mensen uit de groep het hebben gedaan of er zitten verdachten bij die weten wie het heeft gedaan. De komende dagen, als al die zaken apart worden behandeld, is het moment om de rechtbank openheid van zaken te geven.”