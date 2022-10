Rutte wil verstandig te werk gaan bij laten zakken gasprijs

Premier Mark Rutte wil dat de gasprijs in Europa zakt, maar niet als dat betekent dat het gas daardoor niet meer naar Europa komt, zei de premier na een overleg met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz in Berlijn. Een prijsplafond voor de gasinkoop heeft volgens de premier geen nut als het gas dan niet meer naar Europa gaat, maar naar andere regio’s.

“We moeten niet ideologisch kijken naar het verlagen van de gasprijs in Europa. We moeten pragmatisch zijn”, aldus de premier. Het is daarbij belangrijk om samen op te trekken met Duitsland, zeiden beide leiders.

“We willen dat de gasprijs een acceptabel niveau bereikt”, zei Scholz. “We doen er alles aan om gas te importeren naar Duitsland, we werken samen met onze Europese bondgenoten zoals Nederland en praten ook met andere landen, zoals in de Golfregio en Noorwegen.”

Rutte zei dat er geen Duits verzoek is gekomen om meer gas uit Groningen te leveren. “De pijplijnen zitten momenteel ook vol, dus we kunnen niet meer leveren. In het uiterste geval zouden we meer uit Groningen kunnen halen, maar dat is nu niet aan de orde.”

In reactie op het Duitse steunfonds, waar in Europa veel kritiek op was, zei Rutte dat alle landen eigen maatregelen mogen nemen. “Maar we moeten in Europa kijken hoe we samen de gasprijs omlaag kunnen krijgen.” De Europese kritiek was dat Duitsland te veel naar zichzelf keek met een plafond op de gasprijs, ook voor ondernemingen.