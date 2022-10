Twitter hoeft lasterlijke berichten Bodegraven niet weg te halen

Twitter spant zich voldoende in om lasterlijke berichten over Bodegraven van haar platform te weren. De sociale netwerksite doet volgens de rechtbank in Den Haag genoeg door opruiende tweets van complotdenkers te verwijderen en hoeft volgens de rechtbank daarnaast niet ook nog eens tweets van anderen te verwijderen, die verwijzen naar complotverhalen over een satanistisch pedofielennetwerk.

Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk tegen Twitter had aangespannen. Twitter heeft het twitteraccount van complotdenker Micha Kat en twee andere complotdenkers, waarop opruiende en lasterlijke tweets stonden over Bodegraven, verwijderd. De gemeente Bodegraven wilde echter ook dat Twitter vergelijkbare berichten met dezelfde beschuldigingen van anderen actief opspoort en verwijdert.

Er verschijnen volgens de gemeente nog steeds berichten van derden op Twitter waarin gesteld wordt dat in Bodegraven een satanisch pedofielennetwerk bestaat. Bewoners, de burgemeester, premier Mark Rutte en RIVM-baas Jaap van Dissel worden daarin beschuldigd deel uit te maken van dat pedo-netwerk. Overleden slachtoffers zouden op de begraafplaats van Bodegraven liggen.

Twitter hoeft van de rechtbank niet uit eigen beweging nog andere tweets van anderen te verwijderen. Dat gaat in dit geval te ver, oordeelt de rechter. Niet alles is onrechtmatig en een goed filter is in dit geval volgens Twitter niet te maken. Dat zou de vrijheid van meningsuiting te veel schaden, omdat ook tweets van bijvoorbeeld journalisten die over de kwestie schrijven, dan verwijderd zouden moeten worden.

Wel vindt de rechter dat Twitter direct moet reageren op concrete verwijderingsverzoeken van de gemeente. Het bedrijf zei tijdens de zitting dat dat ook gebeurt, maar de gemeente verweet het bedrijf helemaal niet of erg traag te reageren op dergelijke verzoeken.