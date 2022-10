Agractie plaatst twee trekkers bij gebouw Tweede Kamer

Agractie heeft woensdag twee trekkers bij het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag geparkeerd vanwege de presentatie van het stikstofrapport van bemiddelaar Johan Remkes. De boerenactiegroep kreeg daar toestemming voor van de gemeente Den Haag.

Hans van der Wind van Agractie laat weten dat later op de dag een lied en een videoclip over de voedselvoorziening in Nederland worden gepresenteerd in een reactie op de stikstofplannen. De actiegroep stelt zich ook zorgen te maken over de verdeeldheid onder groepen, die volgens Agractie nog nooit zo groot is geweest in Nederland. De boeren hebben ook twee spandoeken bij hun trekkers geplaatst.

De politie hield rekening met meer actievoerders. Bij de Tweede Kamer stonden vijf politiebusjes en een ME-bus. Ook waren politie en marechaussee opvallend aanwezig op straat. De demonstratie trok wat publieke belangstelling, maar tijdens de presentatie van Remkes bleef alles rustig.