Amsterdam krijgt straat vernoemd naar Eberhard van der Laan

In Amsterdam komt een straat of andere plek die wordt vernoemd naar burgemeester Eberhard van der Laan. In overleg met zijn familie is het college op zoek naar een geschikte plek in de stad, zei burgemeester Femke Halsema aan het begin van de algemene beschouwingen in de Amsterdamse gemeenteraad. “Het college wil de herinnering aan Eberhard van der Laan doorgeven aan volgende generaties.”

Halsema’s voorganger Van der Laan overleed precies vijf jaar geleden, na een burgemeesterschap van bijna zeven jaar. Dat wilde Halsema niet ongemerkt voorbij laten gaan, zei ze. “Hij was het boegbeeld van het ideaal van een ongedeelde groeiende stad met zelfvertrouwen. In zijn eigen woorden: een verantwoordelijke hoofdstad. Of, maar eigenlijk kon alleen Eberhard dat zeggen: een lieve stad.”

Van der Laan, verwoed roker en fanatiek Ajax-fan, was erg geliefd. Hij stierf op 62-jarige leeftijd aan longkanker en was vrijwel tot het laatst in functie gebleven. Duizenden Amsterdammers namen afscheid van hem toen hij lag opgebaard in het Concertgebouw. Na zijn dood werd er een Amsterdams koekje naar hem vernoemd, het Eberhardje.