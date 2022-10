Anderhalf miljoen mensen zien Ajax verliezen

Het verlies van Ajax tegen Napoli met 1-6 werd dinsdagavond op televisie gezien door ruim 1,5 miljoen mensen. De wedstrijd staat daarmee niet op de eerste plek in de kijkcijferlijst van de Stichting Kijkonderzoek (SKO), maar op plek 2. Ajax leed in Amsterdam een historische nederlaag. De wedstrijd werd gespeeld in de groepsfase van de Champions League.

Het best bekeken programma van de avond was, traditiegetrouw, het NOS Journaal van 20.00 uur. Hier keken ruim 1,8 miljoen mensen naar. Het Half Acht Nieuws op RTL 4 eindigde op plek drie met ruim 1,3 miljoen kijkers.

De laatste aflevering van de serie Rampvlucht, over de vliegramp in de Bijlmer van dertig jaar geleden, trok 826.000 mensen. De herdenking van de ramp, die op NPO2 werd uitgezonden, werd bekeken door 138.000 mensen. Daarmee staat de herdenking niet in de top 25 van best bekeken programma’s van die avond.