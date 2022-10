BBB-voorvrouw Van der Plas vindt rapport Remkes veelbelovend

Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB) vindt het rapport van Johan Remkes veelbelovend. Ze vindt de woorden die de ‘onafhankelijke gespreksleider’ over de boeren heeft gesproken bij de presentatie van het rapport positief.

“Er is nog genoeg stof tot felle discussies. Maar ik vind eerlijk gezegd dat in jaren niet zo veel waardering en erkenning is gegeven aan boeren als hier vanmiddag in deze zaal.” Ze is Remkes daarvoor “dankbaar”. “Dat haalt een hele grote angel uit de discussie.”

Van der Plas vindt dat het weer moet gaan over hoe boeren weer toekomst krijgen in Nederland. “Ik denk dat Remkes daar heel veel openingen voor geeft”, zegt ze. De BBB-leider is verder positief over de woorden van Remkes over PAS-melders.

Remkes adviseert verder dat 500 tot 600 boeren die de meeste stikstof uitstoten snel worden aangepakt. Van der Plas benadrukt dat Remkes ook voor deze groep andere mogelijkheden ziet zoals innovatie, een andere bedrijfsvoering of verhuizen. Pas als mensen uit deze groep “de kont tegen de krib gooien, dan komt uitkoop in beeld”, aldus het Kamerlid.

De grootste oppositiepartij, PVV, ziet niks in het stuk van Remkes. ‘‘Kappen met die stikstof onzin. Stop die Brusselse regels maar in de shredder. Onze boeren zijn veel belangrijker. Laat ze met rust en laat ze boeren. Rapport Remkes kan linea recta de prullenbak in”, laat Geert Wilders weten.

Derk Jan Eppink van JA21 is “teleurgesteld” in het rapport. Nederland blijft volgens hem op slot als het gaat om vergunningen voor de bouw. Hij vindt het verder “jammer dat er geen herschikking komt van Natura 2000-gebieden en dat boeren nog steeds onteigend kunnen worden”. Forum voor Democratie en de Groep Van Haga vinden het rapport “een ramp voor boeren”.