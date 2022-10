D66 boos over ‘ranzig’ twitterbericht van VVD’er over minister

VVD en D66 zijn in de Tweede Kamer gebotst over een interview van de minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind. De minister zei in het AD dat “de bevolking zal moeten wennen” dat levenslang gestraften vanwege een verandering “van de spelregels” nu mogelijk toch kunnen vrijkomen. D66-Kamerlid Joost Sneller is boos over een harde tweet die VVD’er Ulysse Ellian vlak voor het debat over het interview online plaatste.

“Deze minister zal niet rusten voordat alle criminelen D66 stemmen”, twitterde Ellian. “Nee we gaan hier niet aan wennen. We moeten de positie van slachtoffers en nabestaanden centraal stellen want die hebben écht levenslang.” Sneller zei daarin te lezen dat de VVD’er “insinuaties” doet over de minister, terwijl het gewoon kabinetsbeleid is waar de VVD ook voor heeft getekend.

“Dat is niet alleen ranzig, maar ook een staatsrechtelijk dubieuze aantijging, vind ik”, aldus een boze Sneller. “Of die leidt tot: ik vertrouw deze minister niet, want hij heeft een andere agenda dan ik mag verwachten van de minister. Of het is: ik had het niet zo mogen zeggen.” Ellian heeft erkend dat hij “een beetje boos” was, maar weigerde tijdens het debat aanvankelijk zijn tekst terug te nemen. Dat deed hij later op de ochtend alsnog via Twitter, kennelijk na een gesprek met Sneller buiten de vergaderzaal.

Sneller kreeg in het debat bijval van PvdA’er Songül Mutluer, die zei dat ze zich aan de tweet had gestoord. Joost Eerdmans van JA21 zei ook te begrijpen dat Sneller moeite heeft met Ellians tweet. Hij sprak van “een motie van díép wantrouwen”. “Het is misschien een hele harde en wrange constatering, maar dankzij ons Europees recht gaan levenslang gestraften vrijuit, meneer Ellian. Kunt u heel verdrietig bij kijken en kunt u uw zakdoeken pakken, maar dat is de realiteit van ons Europees Hof.”

CDA’er Raymond Knops mengde zich niet in de discussie over de tweet van Ellian, maar uitte wel kritiek op de minister. Hij zei dat het interview hem in het “verkeerde keelgat” was geschoten. Hij noemde het “signaal” dat Weerwind met zijn interview had afgegeven “echt vreemd”.

In 2013 oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat het onmenselijk is om levenslang gestraften geen perspectief op vrijlating te bieden. Sinds 2017 komen levenslang gestraften daarom in aanmerking voor herbeoordeling van hun straf als ze 25 jaar gezeten hebben. De koning (in de praktijk de minister) kan op basis van allerlei adviezen besluiten om gratie te verlenen. Weerwind zegt in zijn interview met het AD dat hij vindt dat dat besluit niet bij hem moet liggen, maar bij een rechter.