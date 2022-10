Ethiopië levert Eritreeër uit aan Nederland in mensensmokkelzaak

Ethiopië heeft een 38-jarige Eritreeër uitgeleverd aan Nederland die een hoofdrol zou spelen in een internationaal mensensmokkelonderzoek. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man ervan dat hij tussen 2014 en 2020 op grote schaal Eritreeërs van Afrika naar Nederland heeft gesmokkeld. Dit zou gepaard zijn gegaan met ernstig geweld, zoals mishandeling, marteling en verkrachting. De man is woensdag op Schiphol aangekomen en zal donderdag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Het gaat om een onderzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie en de Koninklijke Marechaussee, gericht op een bende die Afrikaanse migranten naar Europa zou smokkelen. Nederland werkt daarin samen met Italië, Europol, Interpol en het Internationaal Strafhof.

De uitgeleverde man geldt als een van de hoofdverdachten. Hij werd in 2020 gearresteerd in Ethiopië. Een rechtbank in hoofdstad Addis Abeba legde hem wegens mensensmokkel in Afrika achttien jaar cel op. De man zou hebben samengewerkt met onder anderen Kidane Zekarias Habtemariam (38), die internationaal wordt gezocht en vorig jaar ook op de Nationale Opsporingslijst is geplaatst. De man is spoorloos, sinds hij tijdens zijn proces in Ethiopië wist te ontsnappen. De Ethiopische rechter heeft hem buiten zijn aanwezigheid veroordeeld tot levenslang. De Nederlandse politie omschrijft Kidane als “een van de meest beruchte en wreedste mensensmokkelaars ter wereld”.

De slachtoffers van de bende hebben volgens het OM in Libië opgesloten gezeten in kampen, waar zij ten prooi vielen aan grof geweld. Meerdere migranten zouden daar zijn overleden, aldus het OM. “Familie in Nederland werd intussen afgeperst en moest grote sommen geld betalen voordat het opgesloten familielid door mocht reizen”, stelt justitie woensdag in een persverklaring. De oversteek van het Afrikaanse continent naar Europa, in overvolle en nauwelijks zeewaardige bootjes, overleefden talloze migranten niet. Ook de afpersing, waarmee veel geld zou zijn verdiend, maakt deel uit van de verdenkingen.

De Nederlandse justitie wil de beide kopstukken van de bende en hun handlangers voor de rechter brengen op verdenking van mensensmokkel vanuit Eritrea via Libië naar Nederland of andere EU-lidstaten, aldus het OM. Omdat de misdrijven deels in Nederland zouden zijn gepleegd, kan het Nederlandse OM de strafzaak voeren. Het landelijk parket in Zwolle bereidt de zaak voor.