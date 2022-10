Boerenclubs: gedwongen opkoop is onacceptabel

Het advies van stikstofbemiddelaar Johan Remkes om gedwongen uitkoop toe te passen bij bedrijven die veel stikstof uitstoten in de buurt van kwetsbare natuurgebieden is voor boerenactiegroepen onacceptabel. “Gedwongen opkoop van piekbelasters is een absolute no-go voor ons”, zegt Mark van den Oever, voorman van Farmers Defence Force (FDF). Hij reageert op een uitgelekt advies van Remkes, dat later op woensdag wordt gepresenteerd.

“Het is nu te vroeg om hierover te oordelen, maar wij hebben wel alvast besloten om iedereen bij elkaar te roepen vanavond. Het wordt een grote vergadering. Dan trekken we een conclusie en ontwikkelen we een plan de campagne”, zegt de FDF-voorman. “Maar we weten het nog niet officieel dus we wachten eerst af waar Remkes mee komt.”

Het kabinet ging tot dusver nog uit van vrijwilligheid. Voor ondernemers die gedwongen worden te stoppen, moeten er volgens Remkes wel nette regelingen komen. Volgens het uitgelekte advies moet het kabinet wat Remkes betreft niet nu al tornen aan een van de voornaamste doelstellingen van het stikstofbeleid, een halvering van de uitstoot in 2030. Wel moet gaandeweg gekeken worden of dit doel op iedere plek in het land haalbaar is.

Ook voor actiegroep Agractie is gedwongen uitkoop onacceptabel. “Als je het vertrouwen nog verder wil schaden moet je die kant op gaan”, reageert Bart Kemp van de organisatie. “Als je naar een willekeurige burger gaat en je zegt: ik ga jou gedwongen onteigenen, dan is de reactie voorspelbaar denk ik”, vervolgt hij.

Van den Oever van FDF gaf dinsdag aan dat de kans groot is dat boeren weer actie gaan voeren als de bevindingen van Remkes tegenvallen.