Gezondheidsraad: herhaalprik vaccin Novavax mag, maar liever mRNA

Het meest traditioneel gemaakte coronavaccin, dat van fabrikant Novavax, heeft nog altijd niet de voorkeur van de Gezondheidsraad. Toch zou het wat de raad betreft wel aangeboden kunnen worden als herhaalprik voor mensen die bezwaar hebben tegen zogenoemde mRNA-vaccins, of daar bij een eerdere prik een allergische reactie door kregen.

Hetzelfde advies geldt voor 12- tot 17-jarigen. Ook zij mogen het vaccin aangeboden krijgen van de raad, maar alleen als ze een mRNA-vaccin van Pfizer/BioNTech of Moderna niet zien zitten, of daar slecht op reageerden in een eerdere ronde.

Naar het oordeel van de Gezondheidsraad is het eiwitvaccin van Novavax in elk geval voldoende veilig. De raad noemt het ook “aannemelijk” dat het jongeren zal beschermen tegen ernstige Covid-19 door de omikronvariant van het virus, maar zegt er wel bij dat de gegevens daarover “nog beperkt zijn”.

Ook de mate waarin een boosterprik van Novavax beschermt tegen ernstige ziekte door omikron is volgens de deskundigen nog niet helder. Het advies aan minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid blijft dan ook om de voorkeur uit te laten gaan naar de vaccins van Pfizer en Moderna.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) bracht onlangs ook positieve adviezen uit over het Novavax-vaccin, dat wordt gemaakt van specifieke eiwitten van het virus. Dat is een beproefde techniek. De mRNA-vaccins werken anders: ze gebruiken een stukje genetische code van het coronavirus om het afweersysteem te leren hoe dat eruitziet.

Toen het vaccin van Novavax net op de markt kwam, dachten sommige deskundigen dat het misschien aantrekkelijk zou kunnen zijn voor mensen die sceptisch zijn over de nieuwe technologie├źn achter de vaccins die eerder beschikbaar kwamen. In de praktijk wordt er echter nauwelijks gebruik van gemaakt, bleek eerder uit cijfers van de GGD’en.