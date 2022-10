Grote uitstoters erkennen verantwoordelijkheid in stikstofdossier

Twee grote uitstoters van stikstof in het bedrijfsleven erkennen dat ze ook een verantwoordelijkheid hebben bij het omlaag krijgen van de stikstofuitstoot. “Wij zijn ons bewust van de rol en verantwoordelijkheid van de industrie”, reageert topman Loek Radix van het Limburgse industrieterrein Chemelot op de aanbevelingen van stikstofbemiddelaar Johan Remkes. Vanuit staalconcern Tata Steel klinkt een vergelijkbaar geluid.

Bij de presentatie van zijn rapport zei Remkes dat de focus van de discussies over stikstof en natuur tot nu toe “veel te veel op de agrarische sector en stikstof” ligt. Ook andere sectoren, zoals het verkeer en de industrie, moeten hun bijdrage leveren, benadrukte hij.

Radix erkent dat er voor Chemelot ook een rol is weggelegd. “Hoewel de uiteindelijke stikstofdepositie van Chemelot minimaal is, kijken wij altijd naar manieren om de negatieve gevolgen van onze bedrijfsvoering op de omgeving te verminderen. Dat geldt voor dit dossier, maar vergeet daarbij niet de uiterst belangrijke opgaven voor de energietransitie en circulair watergebruik.”

Ook staalconcern Tata Steel zegt zich bewust te zijn van zijn aandeel in het Nederlandse stikstofdossier. In een verklaring benadrukt het bedrijf achter het hoogovencomplex bij IJmuiden daarom ook te werken aan het verminderen van de eigen stikstofuitstoot. De onderneming kwam eerder al met plannen om over te stappen op het maken van staal door middel van waterstof, wat eveneens moet helpen om de emissie omlaag te krijgen.

Een woordvoerder van olie- en gasconcern Shell, dat eveneens een grote uitstoter is, vindt het nog te vroeg om inhoudelijk op de aanbevelingen van Remkes te reageren. “We gaan het bestuderen”, is alles wat hij erover kan zeggen.

Ook de luchtvaart levert volgens KLM een bijdrage aan het verminderen van de uitstoot van stikstof. Een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij geeft aan dat hier in de afgelopen jaren al veel aan is gedaan. Ze wijst op het vervangen van oude vliegtuigen door schonere, nieuwe toestellen en de inzet van elektrische voertuigen op vliegvelden. Volgens KLM is de luchtvaart goed voor circa 1 procent van de totale stikstofemissie.