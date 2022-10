Hoge ambtenaar: Shell en Exxon niet de grote boeman in Groningen

Sandor Gaastra, directeur-generaal van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, vindt het onterecht dat oliemaatschappijen Shell en Exxon worden neergezet als de grote boeman in het dossier van de gaswinning in Groningen. Hij vindt dat soms over het hoofd wordt gezien dat de Staat zelf een grote verantwoordelijkheid draagt voor wat er is misgegaan bij de winning. Ook omdat de overheid 90 procent van de baten van het Groningenveld heeft ontvangen.

Sandor Gaastra is sinds 2016 een van de hoogste ambtenaren op zijn ministerie en is in die functie betrokken geweest bij onderhandelingen over het terugdraaien van de gaswinning. Shell en Exxon wilden worden gecompenseerd voor de gemiste inkomsten, ook omdat de gasopslag van de oliebedrijven bij Norg moest worden gebruikt om buitenlands gas in op te slaan. In beide gevallen kwamen de overheid en deze oliemaatschappijen achter de NAM – de uitbater van het Groningenveld – er onderhandelend niet uit en volgde een arbitragezaak.

“Ik kan over het algemeen best begrijpen dat ze erin zaten zoals ze erin zaten”, zegt Gaastra. “Ook al was ik het er vanuit mijn positie niet mee eens.” De oliemaatschappijen begrepen volgens de hoge ambtenaar wel dat doorgaan met gas winnen niet meer mogelijk was. Dat ze zich “stellig” opstelden over de “exitvoorwaarden” vindt hij begrijpelijk.

“Ik moet ze toch een beetje verdedigen” als Exxon en Shell worden neergezet als “grote boosdoeners”, zegt Gaastra. “Want er ligt natuurlijk ook een grote verantwoordelijkheid bij de Staat, aangezien die zoveel heeft verdiend in Groningen.”