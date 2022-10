Jonge Klimaatbeweging: reuzeblij met stikstofdoelen Remkes

De Jonge Klimaatbeweging is “reuzeblij” dat stikstofbemiddelaar Johan Remkes in zijn eindrapport vasthoudt aan de stikstofdoelen die al eerder zijn opgesteld. Daarmee geeft hij boeren een toekomstperspectief, vindt de beweging. “Biologische en natuurinclusieve landbouw is volgens jongeren de enige weg vooruit.”

Wel stellen de jongeren dat woorden als “vrijwillig” en “uitstel” niet in het rapport thuishoren. Remkes houdt in het rapport een kleine slag om de arm als het gaat om het doel in 2030 de stikstofuitstoot te halveren. Als provincies aantonen dat 2030 niet haalbaar is, dan zou uitstel mogelijk moeten zijn. Bovendien moet het mogelijk zijn om bedrijven gedwongen uit te kopen, maar het liefst beĆ«indigen ‘piekbelasters’ hun stikstofuitstoot zo veel mogelijk vrijwillig, aldus Remkes.