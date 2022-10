Kaag: niks verkeerd gedaan met op afstand zetten belangen

Minister Sigrid Kaag (Financiën) zegt zelf niets verkeerd te hebben gedaan bij het op afstand zetten van haar zakelijke belangen op het moment dat zij minister werd. RTL Nieuws ontdekte dat zij niet geregistreerd staat als uiteindelijk belanghebbende bij de stichting die deze belangen beheert. Dat is in strijd met regels om witwassen en belastingontwijking tegen te gaan.

Kaag kreeg tijdens het debat met de financieel specialist en in de Tweede Kamer over de begroting voor volgend jaar vragen over de kwestie van PVV’er Tony van Dijck. Hij wil tekst en uitleg van de minister die volgens hem “in de fout” is gegaan. “Als ik dat doe dan betaal ik 22.000 euro boete.”

Een zichtbaar geïrriteerde Kaag noemde dat “totale, goedkope onzin”. Zij wees erop dat het hele kabinet bij het op afstand zetten van zakelijke belangen gebruik heeft gemaakt van de diensten van een notaris. Die heeft alles in haar geval “weggezet in een stichting met drie bestuurders”, die vervolgens als belanghebbenden zijn aangemerkt.

Volgens Kaag heeft de notaris daarmee volgens “de letter van de wet” gehandeld maar niet volgens de geest. De situatie wordt nu “gerectificeerd”, zegt zij. “Maar ik heb er niets mee te maken, júist omdat het op afstand is gezet.”