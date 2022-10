Kabinet wil verbod ‘killer robots’, maar ziet elders weinig animo

Het kabinet voelt de “noodzaak” om zich in te zetten voor een verbod op volledig autonome wapens, maar wil hierover wel “realistisch” zijn, zegt minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken). Hij ziet een “gebrek” aan enthousiasme bij gesprekspartners hierover.

Hij wijst er ook op dat veel landen er “geen been” in zien om deze nieuwe wapens, waarbij de menselijke controle ontbreekt, te ontwikkelen en ermee te dreigen en ze mogelijk in te zetten. “Dat bepaalt in belangrijke mate de koers van het kabinet”, zei Hoekstra in een debat met de Kamer.

Maar deze ‘killer robots’ zijn ook zo ontwrichtend en potentieel zo bedreigend dat je volgens de minister ook verplicht bent om er iets tegen te doen. Ze worden verboden als het aan het kabinet ligt, maar dat kan alleen als het breed gedragen wordt en het verdrag verifieerbaar is, aldus de bewindsman.

De partijen en coalitiepartners zijn verdeeld. D66 wil net als SP dat het kabinet het voortouw neemt en binnen de NAVO op zoek gaat naar steun voor een verbod. CDA en VVD vinden dat er alleen over in NAVO-verband kan worden besloten. Nederland hoeft wat betreft de VVD niet wat dit onderwerp betreft voorop te lopen.