Leden Farmers Defence Force kritisch op stikstofadvies van Remkes

Leden van Farmers Defence Force (FDF) reageren kritisch op het stikstofadvies van Remkes. Vooral de (verplichte) uitkoopregeling zit hen totaal niet lekker. “Ze zijn niet goed in Den Haag. Verplichte uitkoop gaat helemaal nergens over”, zegt een van de ’trekkerleiders’ uit de boerenactiegroep. “Gedwongen uitkoop komt niet voor in ons woordenboek. Onze inzet is vrijwilligheid”, stelt voorman Mark van den Oever.

Het bestuur van FDF wil woensdagavond tijdens een bijeenkomst in Nijkerk polsen hoe de verschillende leden uit het land tegen het rapport aankijken. Ruim twintig leden zijn bij het overleg aanwezig. “Wij proberen te horen hoe zij erin staan, hoe de sfeer onder de boeren in Nederland is. Als blijkt dat de boeren dit rapport niet slikken – dat dit lang niet voldoende is en dat zij gedwongen uitkoop niet accepteren – en dat ze daarom in protest willen, dan zal ik dat zo goed als ik kan begeleiden”, zegt bestuurslid Jos Ubels.

Een aantal leden geeft voorafgaand aan het overleg al aan acties te willen. “De woede overheerst. Ik ben absoluut voor acties en hardere dan ooit tevoren”, zegt een van de zogenoemde ’trekkerleiders’. “Het rapport is oude wijn in nieuwe zakken”, zegt een ander. Zij ontdekken in het zestig pagina’s tellende rapport nog steeds geen perspectief voor de agrariĆ«rs.

Zij blijven sceptisch, voelen zich belazerd en zijn wantrouwend naar Den Haag. Zij willen meer erkenning voor de sector. “Wij hadden nooit met Remkes moeten gaan praten. Ik zet de hakken in het zand.” Een andere boer: “Den Haag komt met een kutplan, dan gaan we praten en maken wij het minder kut, maar het is nog steeds kut.”