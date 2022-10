LUMC wil tumoren effectiever behandelen met nieuw CT-systeem

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gaat als eerste Europese ziekenhuis een spectraal angio-CT-systeem in gebruik nemen. Daarmee kunnen ingrepen voor bijvoorbeeld lever- en nierkanker nauwkeuriger en ook efficiënter worden uitgevoerd, zegt het ziekenhuis.

Het apparaat is een combinatie van een CT-scanner en systemen uit de angiografie. Dat laatste is onderzoek naar bloedvaten, bijvoorbeeld door contrasterende vloeistof bij patiënten in te spuiten en vervolgens een scan te maken.

Doordat het angio-CT-systeem voor beide doeleinden geschikt is, kunnen tumoren effectiever aangepakt worden, zegt radioloog Mark Burgmans van het LUMC. Bijvoorbeeld bij de behandeling van leverkanker waarbij vaak een zogeheten ablatie wordt uitgevoerd.

“Met een dunne naald branden we dan de tumor weg”, legt Burgmans uit. “Het is belangrijk dat de naald heel precies in de tumor wordt geplaatst zodat we het gehele gezwel weg kunnen branden zonder schade aan de omliggende weefsels. Met dit apparaat kan dat nauwkeuriger en het stelt ons in staat het succes van de behandeling nog tijdens de ingreep te meten.”

Volgens Burgmans biedt de machine ook mogelijkheden voor nieuwe behandelmethoden en levert het tijdswinst op voor patiënten. “Doordat we behandelingen kunnen combineren, besparen we patiënten een extra ziekenhuisbezoek. Daarnaast zullen sommige behandelingen korter duren omdat we patiënten niet hoeven te vervoeren tussen twee kamers.”

Het angio-CT-systeem van Philips wordt volgend jaar in het Leidse ziekenhuis geplaatst. Het LUMC wil de machine ook buiten de oncologie gaan inzetten, bijvoorbeeld bij beroertes en bloedvatvernauwingen.