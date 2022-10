Nederlands bedrijf ontwikkelt vaccin tegen gonorroe

De Nederlandse vaccinontwikkelaar Intravacc gaat aan de slag om een vaccin tegen de geslachtsziekte gonorroe te ontwikkelen. Zoiets is nog niet op de markt, hoewel er op meer plekken in de wereld al wel onderzoek naar wordt gedaan. Het bedrijf heeft een contract gekregen van 14,6 miljoen dollar van het Amerikaanse National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), zo laat het zelf weten.

Het moet een vaccin worden dat door middel van een neusspray wordt toegediend. Dierproeven wezen volgens Intravacc al uit dat het effectief kan zijn en een langdurige immuniteit tegen de soa kan opleveren. Het bedrijf gaat de werkzaamheid en veiligheid onderzoeken met een test bij gezonde volwassenen, om te beginnen vermoedelijk in 2025 bij een klein groepje.

Gonorroe wordt veroorzaakt door de bacterie Neisseria gonorrhoeae, die mannen infecties van urinebuis, endeldarm, keel en bijbal kan bezorgen en vrouwen infecties van urinebuis, baarmoederhals, eileiders, keel en endeldarm. Mannen krijgen er bijna altijd klachten door, waaronder de gevreesde druiper, vrouwen minder.

Gonorroe wordt behandeld met antibiotica, maar de bacterie raakt daar steeds beter tegen bestand waardoor de effectiviteit minder wordt en de noodzaak van een vaccin urgenter.