Oppositie boos over miljardengat in begroting door prijsplafond

Oppositiepartijen zijn niet te spreken over het gat in de begroting van vele miljarden dat het kabinet achterlaat doordat er nog geen financiering is gevonden voor het prijsplafond op de energierekening. Aan het begin van het debat over de begroting vroeg de oppositie om tekst en uitleg. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer vindt het “niet acceptabel” dat het plan nog niet is gefinancierd.

Het prijsplafond kost naar verwachting zo’n 23,5 miljard euro, kondigde het kabinet dinsdag aan. Die kosten kunnen, afhankelijk van de gasprijs, nog flink oplopen. Slechts 5,4 miljard euro hiervoor is opzijgezet. Het overige deel moet nog ‘gedekt’ worden: het kabinet moet er nog financiering voor vinden. Daardoor zit er “een enorm gat in de begroting, van 10, 20 misschien wel 30 miljard euro dat het prijsplafond kost en dat niet is gedekt”, zegt Nijboer. Hij eiste uitleg van het kabinet voor het begin van het debat.

De sociaaldemocraat kreeg bijval van Kamerlid Pieter Omtzigt. “Een begroting bespreek je pas als die er ligt. En ik wil gewoon zien hoe-ie eruit ziet”, verklaarde hij. DENK-leider Azarkan: “Zo werken de begrotingsregels volgens mij niet.” Ook PVV’er Tony van Dijck was er niet over te spreken. “Het is al vanaf het begin dat het kabinet er zit een puinhoop met de verantwoording”, zei hij.

De Kamerleden wezen er ook op dat bij de Algemene FinanciĆ«le Beschouwingen en de debatten over de losse begrotingen in het najaar, Kamerfracties altijd netjes financiering moeten voorstellen voor de plannetjes waarmee ze de begroting willen bijsturen. Anders gaat het kabinet vaak niet mee met zo’n voorstel. “Er zijn hier weleens discussies gevoerd over 100 miljoen”, aldus Omtzigt. En het kabinet moet nu nog miljarden vinden. Daarover zal minister van FinanciĆ«n Sigrid Kaag de Kamer waarschijnlijk pas in het voorjaar informeren. “Als wij allemaal voorstellen kunnen doen, en tegen het kabinet kunnen zeggen: dekt u het maar bij de voorjaarsnota, dan hebben we een heel ander debat vandaag”, aldus Nijboer gekscherend.

De coalitiepartijen vonden evenwel dat de kritiek gewoon onderdeel zou kunnen zijn van het debat over de begroting.