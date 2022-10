Rabobank kan zich vinden in stikstofaanbevelingen Remkes

Rabobank ziet het rapport van stikstofbemiddelaar Johan Remkes als een “beginpunt voor dialoog over een werkbare oplossing” van het stikstofprobleem. Het financiële concern kan zich vinden in de aanbevelingen en wijst erop dat in het rapport ook veel staat over het werken aan een realistisch en toekomstbestendig verdienmodel voor boeren. “Dat biedt perspectief”, aldus de bank.

Boerengezinnen zullen de komende tijd voor moeilijke maar belangrijke keuzes staan, weet de belangrijke financier van de landbouw in Nederland. Daar wil de bank hen dan zo goed als mogelijk in bijstaan, zo klinkt het.

Rabobank zegt ook voorstander te zijn van een overheidsvergoeding voor boeren die aan natuur- en waterbeheer doen. De focus op piekbelasters voor de korte termijn kan het concern eveneens onderschrijven, mits het zo veel als mogelijk op vrijwillige basis gebeurt en er een ruimhartige compensatievergoeding is voor boeren die stoppen met hun bedrijf.

Rabobank kreeg afgelopen zomer nog de nodige kritiek vanwege zijn rol in de financiering van de landbouw. Sommige politieke partijen wilden dat de financiële instelling meebetaalt aan het oplossen van de stikstofcrisis. De bank stelde eerder ook met gemengde gevoelens terug te kijken op het door Nederland gevoerde landbouwbeleid van schaalvergroting, dat voor een groot deel door Rabobank is gefinancierd.