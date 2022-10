Remkes denkt dat landbouw ‘niet blij’ wordt van stikstofrapport

Stikstofbemiddelaar Johan Remkes verwacht dat de landbouwsector “niet blij” zal zijn met zijn stikstofrapport. De bemiddelaar adviseert vast te houden aan 2030 als jaar om de helft minder stikstof uit te stoten, iets waar boeren fel tegen gekant zijn. Ook moet volgens Remkes de optie er zijn om bedrijven gedwongen uit te kopen.

Maar ook het kabinet zal niet enthousiast reageren op zijn bevindingen, verwacht Remkes: “Ik ben kritisch op het gevoerde beleid.” Hij vindt dan ook dat de zogeheten ‘kritische depositiewaarde’, die bepaalt hoeveel stikstof mag neerslaan in natuurgebieden, uit de wet moet. Deze waarde is boeren een doorn in het oog.

Er hangt veel af van het stikstofrapport van Remkes. Het kabinet heeft gezegd te wachten op zijn bevindingen voordat het verder gaat met het uitvoeren van het stikstofbeleid. Later komt het kabinet met een inhoudelijke reactie.