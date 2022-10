Römer: Televizier-Ring devalueert door stemmenlobby programma’s

De waarde van de Gouden Televizier-Ring is de afgelopen jaren gedevalueerd doordat allerlei programma’s hun achterban online intensief hebben aangespoord om te stemmen. Dat stelde Talpa-baas Paul Römer woensdag in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers.

De televisieprijs wordt donderdagavond uitgereikt. De drie kanshebbers zijn dit jaar Even tot Hier (BNNVARA), De Bevers (RTL5) en Het Jachtseizoen (SBS6). Römer vindt het vooral vreemd dat De Bevers in het rijtje is beland. “Het is al jaren niet meer de prijs van de kijker, maar de prijs van degene die het beste zijn achterban weet te mobiliseren”, aldus de directeur televisie van Talpa. “John de Bever is een sympathieke gast en het is een grappig programma. Maar als je kijkt naar al het moois dat op televisie wordt gemaakt, dan is het niet logisch dat De Bevers in de top 3 van meest gewaardeerde programma’s van het jaar staat. Er kijken niet eens zoveel mensen naar.”

Römer spreekt van een “devaluatie van de prijs in zijn algemeenheid. Er wordt al jaren over geklaagd.” Op de vraag hoe het stemsysteem zou moeten worden aangepast, heeft Römer geen antwoord.

Hoofdredacteur Jeroen de Goeij van de Televizier-gids, die het gala organiseert, is bekend met de kritiek. “Het geluid klinkt vaker als realitysoaps in de race zijn”, zegt hij. “Ook bij het programma VI was dat trouwens het geval. Maar het is en blijft de prijs van het publiek. De connectie die een programma met het publiek weet te maken, is ook onderdeel van de waardering. Ook dat onderdeel hoort bij televisie maken.”