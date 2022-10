Ruim helft werknemers meldt cyberaanval of -criminaliteit niet

Meer dan de helft van de werknemers doet geen melding of aangifte van een cyberaanval of -misdrijf op het werk, blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Slechts drie op de tien consumenten melden een cyberaanval of cybercriminaliteit.

Een kwart van de werknemers die geen melding doen van bijvoorbeeld phishing of een andere vorm van onlinefraude, denkt dat melden geen zin heeft. Een deel vindt het te veel moeite, anderen noemen het onbelangrijk. In het afgelopen jaar maakte een op de vijf werknemers phishing mee, waarbij criminelen nepwebsites of vervalste e-mailadressen gebruiken om naar gegevens te ‘hengelen’.

Een op de drie werkenden zou het niet vertellen als ze een virus downloaden op hun computer. Schaamte speelt daarbij een grote rol.

Vooral kleine bedrijven zijn minder bezig met onlinedreigingen: een kwart van de kleine bedrijven neemt volgens het Alert Online-onderzoek helemaal geen acties om digitaal veilig te zijn.

Volgens minister Micky Adriaansens van Economische Zaken moet er meer gebeuren. De bewindsvrouw roept “consumenten en bedrijven op om ook vaker online risico’s te melden en zeker het kleine mkb om digitale veiligheid een dagelijks onderdeel te laten zijn van hun ondernemerschap”.