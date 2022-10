Rutte vindt rapport van Remkes stevig met duidelijke conclusies

Premier Mark Rutte vindt het stuk van Johan Remkes over de stikstofproblematiek een “stevig rapport met duidelijke conclusies”. Het kabinet gaat het stuk bestuderen en “ik hoop dat we samen met alle partijen – boeren, natuurorganisaties, bedrijven en overheden – stappen kunnen gaan zetten, want de urgentie blijft onverminderd groot”.

Het kabinet komt op 14 oktober met een eerste inhoudelijke reactie op het verhaal van de ‘onafhankelijke gespreksleider’. Remkes werd in juli door het kabinet ingeschakeld nadat de relatie van het kabinet met boerenorganisaties was vastgelopen. Boerenorganisaties eisten dat de stikstofplannen van tafel gingen, het kabinet wilde daar niets van weten.