COA kan nog geen duidelijkheid geven over gevolgen kort geding

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kan nog niet zeggen hoe het op korte termijn gestalte gaat geven aan de uitspraak in het kort geding over de asielopvang. De organisatie is druk bezig de gevolgen van het vonnis in kaart te brengen, laat een woordvoerder weten. “Op basis daarvan gaan we kijken hoe en wat we gaan doen.”

De rechtbank oordeelde donderdag dat Nederland niet voldoet aan de normen voor menswaardige opvang van asielzoekers. VluchtelingenWerk had daar een kort geding over aangespannen tegen de Staat en het COA, met name vanwege de toestand bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar sliepen de afgelopen maanden geregeld mensen buiten bij gebrek aan plek en recent stonden asielzoekers buiten in de regen.

Aan een aantal normen moet van de rechter direct of op korte termijn voldaan worden. Zo mogen kwetsbare asielzoekers per direct niet meer in de crisisnoodopvang geplaatst worden. Ook moet iedereen die zich in Ter Apel of een ander centrum meldt om zich te registreren als asielzoeker, per direct een veilige overdekte slaapplaats, voedsel, water en toegang tot hygiƫnisch sanitair kunnen krijgen.

Verantwoordelijk staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) heeft gemeenten donderdag opgeroepen extra plekken te regelen voor minderjarige asielzoekers. Het ministerie van Justitie en Veiligheid bestudeert de uitspraak.