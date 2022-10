Even Tot Hier wint Gouden Televizier-Ring

Het satirische nieuwsprogramma Even Tot Hier (BNNVARA) heeft donderdag de Gouden Televizier-Ring gewonnen. De serie van cabaretiers Niels van der Laan en Jeroen Woe kreeg meer stemmen dan Het Jachtseizoen (SBS6) en De Bevers (RTL 5).

Hoewel er inmiddels alweer zeven seizoenen zijn gemaakt van Even Tot Hier en het veel kijkers trekt, was het nog niet eerder genomineerd voor de prijs voor het beste televisieprogramma. Wel stond het programma eerder op de longlist.

Op de andere twee genomineerden voor de Ring was dit jaar kritiek. Zo zouden Het Jachtseizoen en De Bevers volgens critici geen grote kijkcijferhits zijn en vooral zijn genomineerd vanwege hun grote online-achterban.

Hoofdredacteur Jeroen de Goeij van de Televizier-gids, die het gala organiseert, zei eerder dat een dergelijk geluid vaker te horen is. “Maar het is en blijft de prijs van het publiek. De connectie die een programma met het publiek weet te maken, is ook onderdeel van de waardering. Ook dat onderdeel hoort bij televisie maken.”

Voor BNNVARA is het al het derde jaar op rij dat de Ring wordt opgeëist. In 2020 won de omroep met Over Mijn Lijk en vorig jaar ging de hoofdprijs naar De kinderen van Ruinerwold.

Tim Hofman won voor de tweede keer de Televizier-Ster voor beste presentator. Hij mocht die prijs ook in 2020 in ontvangst nemen. De categorie is dit jaar voor het eerst genderneutraal. De afgelopen jaren werd er bij de prijs onderscheid gemaakt tussen presentatoren en presentatrices. Dit jaar waren ook Raven van Dorst en André van Duin genomineerd. Laatstgenoemde ging er vorig jaar met de Ster voor presentator vandoor. Nikkie de Jager won toen de laatste Televizier-Ster Presentatrice.

Hofman viel donderdag ook al in de prijzen met zijn onlineserie BOOS. De reeks won de nieuwe Televizier-Ster Impact, voor een programma dat het afgelopen jaar iets heeft losgemaakt in de samenleving. De BNNVARA-serie kreeg de prijs over de aflevering over het seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland.