Golden Earring krijgt metershoog monument in Den Haag

Golden Earring krijgt een metershoog monument in Den Haag. De aankondiging werd donderdag gedaan op de Haagse kunstbeurs Art The Hague in de Fokker Terminal in de hofstad. Het Museum RockArt, dat het initiatief heeft genomen, heeft een bericht hierover van Omroep West bevestigd.

De vier muzikanten van Golden Earring hebben zelf het ontwerp mogen kiezen uit voorstellen van een aantal Haagse kunstenaars. De band koos unaniem voor het ontwerp GEM: Golden Earring Monument van kunstenaar Hans van Bentem. Het gaat om een metershoge obelisk waarin allerlei verwijzingen naar de muziek, videoclips en platenhoezen van de formatie zijn verwerkt. De stenen naald komt te staan op een groene rots, die ook dienst gaat doen als bank.

Voor de bouw van het monument werkt de kunstenaar samen met Shop Around, een creatief productiehuis dat sinds de jaren negentig platenhoezen, T-shirts, podiumdecors en videoclips voor Golden Earring heeft gemaakt. De betrokken partijen gaan in gesprek met de gemeente over vergunningen en een locatie voor de obelisk. De kunstenaar zelf zou de Torenstraat in het centrum een mooie locatie vinden, meldt hij aan Omroep West.

Het project moet mede bekostigd worden door crowdfunding. Deze campagne wordt volgens RockArt binnenkort gelanceerd. Golden Earring moest in maart 2021 stoppen met optreden omdat gitarist en medeoprichter George Kooymans aan ALS lijdt. Eerder riep Den Haag de vier muzikanten al uit tot ereburgers van de stad. Ook is er al een brug in Den Haag vernoemd naar de groep, in de buurt van het Zuiderpark, waar de bandleden opgroeiden.