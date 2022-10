Gouden Televizier-Ring uitgereikt in Koninklijk Theater Carré

De Gouden Televizier-Ring, de prijs voor het beste tv-programma, wordt donderdagavond uitgereikt in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Het Gouden Televizier-Ring Gala, waarbij de belangrijkste Nederlandse televisieprijzen worden uitgereikt, wordt ook dit jaar weer gepresenteerd door Jan Smit en Rik van de Westelaken en is te zien bij NPO 1.

De Bevers (RTL 5), Even Tot Hier (BNNVARA) en Het Jachtseizoen (SBS6) zijn de drie programma’s die zijn genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring, de belangrijkste categorie voor het beste programma.

Presentatoren André van Duin, Raven van Dorst en Tim Hofman maken kans op de Televizier-Ster Presentator. Deze categorie is dit jaar voor het eerst genderneutraal. Bij de ster werd voorheen onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen.

Nieuw dit jaar is de Televizier-Ster Impact, de prijs voor een programma dat het afgelopen jaar iets heeft losgemaakt in de Nederlandse samenleving. Daarvoor zijn de programma’s BOOS, Goede Tijden, Slechte Tijden en Make Up Your Mind genomineerd. Het onlineprogramma BOOS van Tim Hofman vanwege onthullingen over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland, GTST vanwege een verhaallijn over seksueel geweld en Make Up Your Mind, waarin BN’ers zich laten omtoveren tot dragqueens, omdat dit laat zien “dat iedereen zichzelf kan en mag zijn”.