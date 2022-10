Harbers: Schiphol blijft ook bij minder vluchten luchtknooppunt

Ook als er minder vluchten van en naar luchthaven Schiphol mogen, blijft de luchthaven haar internationale rol als knooppunt voor de luchtvaart houden, zei minister Mark Harbers (Infrastructuur) tijdens een debat in de Tweede Kamer. Eerder dit jaar hakte het kabinet de knoop door dat het maximale aantal vluchten van 500.000 per jaar vanaf volgend jaar omlaag moet naar 440.000.

Harbers vindt het “een heftig besluit” maar verwacht dat belangrijke bestemmingen zoals Londen of Sjanghai nog steeds goed verbonden blijven. Volgens de minister is het aan luchtvaartmaatschappijen zelf om in te spelen op de verandering. Zij moeten zich onder meer op hun strategie gaan “herbezinnen”. Dit geldt zeker ook voor de KLM, die Schiphol als thuishaven heeft. Dinsdag werd bekend dat mogelijk dertig KLM-vluchten, met vooral Europese bestemmingen, zullen verdwijnen als gevolg van de krimp.

In de Tweede Kamer zijn weinig partijen echt enthousiast over de plannen van het kabinet. VVD’er Daniel Koerhuis drukt zijn partijgenoot Harbers op het hart Schiphol in stand te houden als knooppunt. Meer linkse partijen vinden juist dat de plannen niet ver genoeg gaan. GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger vreest onder meer dat de voorgestelde reductie van 60.000 vluchten niet genoeg zal zijn om overlast voor milieu en omwonenden tegen te gaan. D66 hoopt dat ook het aantal nachtvluchten nu verder omlaag kan. Koerhuis typeert deze wens van zijn coalitiegenoot als “Rupsje Nooitgenoeg”.

Het kabinet vindt dat Schiphol moet inkrimpen om vervuiling en geluidsoverlast terug te dringen. In het coalitieakkoord staat dat ook voor de omgeving “perspectief” moet komen en dat de “negatieve effecten van luchtvaart” verminderd moeten worden.