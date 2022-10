Kaag denkt niet direct aan bezuinigen om prijsplafond te betalen

Minister Sigrid Kaag (Financiën) denkt niet in de eerste plaats aan bezuinigingen als oplossing voor het in potentie gigantische gat in de begroting dat het tijdelijke prijsplafond voor energie gaat veroorzaken. Dat zegt zij in antwoord op vragen daarover van de linkse oppositie in de Tweede Kamer.

Het is een volgens Kaag een “bewuste keuze” van het kabinet om nog open te laten hoe het de vele miljarden die het tijdelijke prijsplafond kost volgend jaar gaat financieren. Er is simpelweg nog te veel onzeker om “op een geïnformeerde en verstandige manier” dekking te zoeken voor de plannen, aldus de bewindsvrouw.

De Kamerleden Henk Nijboer (PvdA) en Mahir Alkaya (SP) wilden van Kaag horen of daarmee niet de deur wagenwijd open wordt gelaten voor bezuinigingen op bijvoorbeeld zorg of onderwijs. Zij antwoordde dat zij niets kan uitsluiten, maar dat daar niet haar prioriteit ligt.

Kaag hoopt dat een solidariteitsheffing voor mijnbouwbedrijven, die juist profiteren van de hoge energieprijzen, een bijdrage kan leveren. Maar ook de opbrengst daarvan is nog erg ongewis. Datzelfde geldt voor de extra gasbaten, die het kabinet dit jaar deels heeft ingezet om zijn koopkrachtplannen te dekken.

Verder hintte Kaag erop dat het zwaarder belasten van vermogen wat haar betreft tot de opties behoort. Ook kunnen eventueel meevallers op de begroting worden gebruikt. De minister sluit evenmin uit dat het kabinet de staatsschuld laat oplopen. Dat zij bezuinigingen niet als optie noemde, betekent volgens Kaag dat zij daar niet in de eerste plaats aan denkt.