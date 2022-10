Kamermeerderheid wil strenger sanctiebeleid publieke omroep

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het sanctiebeleid van de publieke omroep wordt aangescherpt, zodat duidelijker wordt wanneer omroepen uit het bestel worden gezet als zij zich niet aan de regels houden. Deze kwestie speelt nu vooral op, omdat de nieuwe omroep Ongehoord Nederland (ON) onlangs weer in opspraak is gekomen.

Kamerlid Mohammed Mohandis van de PvdA gaat donderdagmorgen tijdens een debat een motie indienen die volgens hem mede wordt ondertekend door GroenLinks en coalitiepartijen VVD, CDA, ChristenUnie en D66. De partijen roepen het kabinet op om “te verkennen of het sanctiebeleid kan worden aangescherpt en verduidelijkt waardoor ieders rol binnen het bestel helder is” en willen ook zo snel mogelijk een concreet voorstel hiertoe.

Het sanctiebeleid van de publieke omroep is regelmatig onderdeel van gesprek sinds ON is toegetreden tot het bestel. Recent was er veel discussie over de nieuwe omroep nadat die een omstreden videocompilatie had uitgezonden. Hierin werden internetfilmpjes getoond waarin mensen van kleur witte mensen mishandelen. De presentator Raisa Blommestijn had het over “blanken die door negers in elkaar worden geslagen”.

Op dit moment loopt een onderzoek van het Commissariaat voor de Media naar het voorval. Dit kan leiden tot een tweede sanctie voor ON. In dat geval is staatssecretaris Gunay Uslu (Media en Cultuur) volgens de Mediawet pas bevoegd om in te grijpen.