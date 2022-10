Nederland heeft primeur van ‘nieuw’ werk van Franse meester Léger

Nederland kan als eerste land ooit een ‘nieuw’ en volgens deskundigen erg belangrijk schilderij van de hand van Fernand Léger (1881-1955) tonen. Het bleek op de achterkant van een ander doek van de Franse kunstenaar te staan. Op een tentoonstelling van zijn werk in het Kröller-Müller Museum in Otterlo is het vanaf 19 november te zien.

Het is met veel moeite en geduld onder een taaie laag tevoorschijn getoverd en is volgens kenners zo interessant omdat het hoort in een serie waarmee de Fransman op een artistiek keerpunt kwam: Fumées sur les toits (Rook boven de daken). Daarmee is het eigenlijk nog belangrijker dan wat er op de voorkant staat.

De Triton Foundation, een Nederlandse stichting die een verzameling beheert die bijeen werd gebracht door de Rotterdamse havenbaron Willem Cordia en zijn vrouw Marijke, verwierf in 1999 het schilderij Le quatorze juillet (1912-1913) van Fernand Léger, met als bonus dit toen nog onzichtbare werk op de achterkant.

“Hoewel het bekend was dat er zich op de achterzijde van dit schilderij een tweede schilderij bevond, werd gedacht dat dit werk reddeloos beschadigd was. Restauratoren zijn er uiteindelijk in geslaagd de harde lijmachtige laag op het schilderij te verwijderen. En dankzij uitgebreid onderzoek kon restaurator Gwendolyn Boevé-Jones dit schilderij aan de belangrijke reeks Fumées sur les toits toeschrijven”, aldus een woordvoerster van de stichting.

In deze serie schilderde Léger het uitzicht op de daken vanuit zijn atelier in Parijs. Dit inspireerde hem om te experimenteren met vorm en kleur, waarbij hij van betrekkelijk realistisch naar abstractie toe werkte. Deze ontwikkeling bracht hem op het kubisme, waarvan hij een van de belangrijke vertegenwoordigers werd.