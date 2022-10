OM onderzoekt betrokkenheid Dutroux bij verdwijning Tanja Groen

Politie en justitie onderzoeken of Marc Dutroux mogelijk betrokken was bij de verdwijning van Tanja Groen in 1993. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie (OM) in Limburg zei dat naar aanleiding van berichtgeving hierover in De Limburger.

“Vorig jaar is het jaar van Tanja Groen uitgeroepen door Peter R. de Vries”, laat het OM weten. “Op 23 juni is dat jaar vol zoekacties, zoals bijvoorbeeld ook de actie op de Strabrechtse heide, geëindigd. Toch hebben we daarna als politie en OM nog aangegeven dat we alle mogelijke scenario’s die we momenteel kennen uitlopen. Het scenario Dutroux is er een van. In die zin doen we dus onderzoek.”

De toen 18-jarige studente verdween in augustus 1993 tijdens de introductieweek van de Universiteit Maastricht. Ze verdween terwijl ze op haar fiets onderweg was naar haar kamer in Gronsveld, een dorpje ten zuiden van Maastricht.

De Stichting Peter R. de Vries Foundation laat in een reactie weten dat de “eventuele rol van Dutroux de afgelopen jaren met regelmaat is onderzocht door het coldcaseteam van de politie”, zegt voorzitter Lex de Jager. “Het is de stichting niet bekend dat er actuele ontwikkelingen zijn waardoor onderzoek nu is geïntensiveerd”, aldus De Jager. De stichting zegt verder dat het “goed” is dat het coldcaseteam alle denksporen onderzoekt.

De Vries richtte de stichting vlak voor zijn dood op om geld op te halen voor de gouden tip in de verdwijningszaak van Tanja Groen. Hoewel meer dan een miljoen euro werd opgehaald, is de zaak nog altijd niet opgelost. De nu 65-jarige Dutroux schokte België met de ontvoering, gijzeling en verkrachting van zes meisjes in de jaren negentig. Vier van zijn slachtoffers vermoordde hij. Hij kreeg in 2004 levenslang en zal nooit meer vrijkomen.

Volgens De Limburger heeft het OM in België een rechtshulpverzoek ingediend. In auto’s en huizen van Dutroux is onbekend vrouwelijk DNA gevonden. Het OM vraagt dit DNA te vergelijken met dat van Tanja Groen. Daarover wil het OM echter niks zeggen.