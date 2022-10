Preventief fouilleren in Alkmaar voor Europese wedstrijd AZ

De politie mag donderdag mensen preventief fouilleren in de buurt van het stadion van AZ en in het centrum van Alkmaar. AZ speelt donderdagavond in de Conference League tegen Apollon Limassol uit Cyprus.

De gemeente Alkmaar zegt rekening te houden “met openbare ordeverstoringen en het afsteken van zwaar illegaal vuurwerk”. Die verwachting is gebaseerd op “de ervaringen rondom eerdere thuiswedstrijden van AZ”.

Volgens de gemeente komen ongeveer duizend supporters vanuit Cyprus naar Alkmaar, en zitten daar mensen uit de harde kern van Apollon bij. Die fans “staan erom bekend vuurwerk te gebruiken en dat zij, wanneer geprovoceerd, geweld naar andere supporters of de politie niet schuwen”. Omdat er bij eerdere wedstrijden van AZ ongeregeldheden waren, moeten donderdag voor straf drie supportersvakken in het stadion dicht blijven. Alkmaar verwacht dat die AZ-fans de wedstrijd buiten het stadion proberen te volgen, en dan raken ze misschien slaags met de supporters uit Cyprus.

Het stadiongebied en het centrum van Alkmaar gelden van donderdag 09.00 uur tot vrijdag 03.00 uur als veiligheidsrisicogebied.