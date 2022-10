Rijkswaterstaat vernieuwt besturingssysteem stormvloedkeringen

Rijkswaterstaat heeft de besturingssystemen van twee stormvloedkeringen vernieuwd. De Oosterscheldekering kreeg een nieuw automatisch noodsluitsysteem, dat zorgt voor sluiting van de zeewaterkering als dat niet op de gewone manier lukt. Bij de opblaasbare kering Ramspol bij Kampen is de 20 jaar oude hard- en software vervangen om het bedienen, besturen en bewaken van de kering te moderniseren.

Alle stormvloedkeringen worden deze maand getest om te controleren of ze goed zullen werken bij storm en extreem hoogwater in de winter. De Maeslantkering bij Hoek van Holland, de Hartelkering bij Europoort, de Oosterscheldekering en de stormvloedkering Ramspol zijn al getest. Aan het eind van de maand volgt de Hollandsche IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel.

De stormvloedkeringen zijn volgens Rijkswaterstaat zeer belangrijk nu het vaker stormt en hevig regent door klimaatverandering. De rivieren bereiken hogere waterstanden, de zeespiegel stijgt en de zeebodem daalt. Dat zijn bedreigingen voor een land als Nederland, dat een delta van grote rivieren is. Begin dit jaar moesten diverse keringen meermaals sluiten vanwege de stormen Dudley, Eunice en Franklin. Onder meer de Ramspolkering ging dicht. Dit is de enige opblaasbare stormvloedkering ter wereld.

Rijkswaterstaat heeft ook de opening in de Diefdijk over de snelweg A2 bij Everdingen getest. Deze dijk gaat dicht als er door hoogwater in Gelderland een dijk langs de grote rivieren zou breken. De Diefdijk moet de Randstad dan beschermen tegen overstroming.