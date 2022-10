Tientallen woningen ontruimd na brand in Den Haag

In een flatgebouw aan de Loevesteinlaan in de wijk Morgenstond in Den Haag heeft in de nacht van woensdag op donderdag een brand gewoed. Daardoor moesten tientallen woningen worden ontruimd. De bewoner van de woning waar de brand uitbrak is naar het ziekenhuis gebracht vanwege rookinhalatie en lichte brandwonden.

De brandweer Haaglanden kreeg om 00.15 uur een melding van een brand in een woning op de achtste etage. Omdat de uitslaande brand vanaf de straat moeilijk te bereiken was, liet de brandweer extra personeel en voertuigen komen. Rond 02.00 uur liet de brandweer weten dat de brand was geblust.

De ontruimde woningen bevonden zich op de zevende, achtste en negende verdieping van het flatgebouw. De bewoners zijn opgevangen in een bus van vervoersmaatschappij HTM, zij kunnen hun woningen weer betreden zodra deze vrij van koolmonoxide worden verklaard door de brandweer. De bewoners van het brandadres kunnen niet terugkeren en worden tijdelijk elders gehuisvest.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.