Van der Burg roept gemeenten opnieuw op meer opvang te regelen

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) stuurt donderdag alle gemeenten een brief “met het verzoek om bij te dragen aan het bieden van voldoende plekken voor minderjarige asielaanvragers met begeleiding”. Hij doet de nieuwe oproep samen met de stichting Nidos, die de voogdij heeft over jonge vluchtelingen, en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), laat zijn woordvoerder weten in een eerste reactie op de uitspraak van de rechter dat Nederland niet voldoet aan de normen voor menswaardige opvang van asielzoekers.

Het ministerie bestudeert de uitspraak, zo laat de woordvoerder weten. Hij benadrukt dat het ministerie afhankelijk is van gemeenten om plekken te bieden voor minderjarige asielzoekers. De rechter bepaalde dat per direct kwetsbare asielzoekers, zoals kinderen jonger dan 1 jaar en hun gezinsleden en alleenstaande minderjarige vreemdelingen, niet meer in de crisisnoodopvang mogen worden geplaatst.

De woordvoerder kan daar nu niet meer op zeggen dan dat “voor ons vooropstaat dat minderjarigen kwetsbaar zijn en menswaardige opvang in een veilige omgeving verdienen”. Meer plekken in gemeenten zijn nodig, zowel opvang voor asielzoekers als huisvesting voor statushouders, die mogen blijven. Daarmee komt er ook meer doorstroom en ruimte in de reguliere asielzoekerscentra.

Het ministerie is al maanden bezig om meer opvanglocaties te regelen in gemeenten. Veel gemeenten doen dat al, maar ook nog een flink aantal niet. De afgelopen maanden zijn al nieuwe noodopvanglocaties geopend, maar ook een paar weer gesloten.

Van der Burg is ook in overleg met VluchtelingenWerk Nederland, dat de asielproblemen in een kort geding neerlegde bij de rechter. “De zorgen die Vluchtelingenwerk Nederland over de opvang naar voren heeft gebracht, zijn ook onze zorgen.” De staatssecretaris zegt voortdurend in contact te zijn met gemeentebesturen om op korte termijn extra locaties te openen of open te houden, zoals in Dronten en op de schepen in Velsen en Amsterdam.