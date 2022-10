VluchtelingenWerk: kabinet nu aan zet om snel met plan te komen

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) moet nu zo snel mogelijk met een plan komen om de situatie voor asielzoekers te verbeteren. Dat zegt VluchtelingenWerk in reactie op de uitspraak in het kort geding die de hulporganisatie tegen de Staat en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aanspande.

“Het is triest dat voor iets basaals als humane opvang een uitspraak van de rechter nodig is”, aldus voorzitter Frank Candel. “En we zijn pas blij als geen enkele asielzoeker meer in een tent, gymzaal of evenementenhal hoeft te slapen.”

De rechter oordeelde donderdag dat de opvang van asielzoekers niet voldoet aan Europese normen. Het kort geding was vooral gericht op de situatie in Ter Apel en de opvang van mensen in de (crisis-)noodopvang. Aan sommige normen moet van de rechter direct worden voldaan. Zo mogen kwetsbare asielzoekers niet meer in de crisisnoodopvang worden geplaatst en moet iedereen die zich in Ter Apel of een ander centrum meldt om zich te registreren als asielzoeker, per direct een veilige overdekte slaapplaats kunnen krijgen.

Volgens VluchtelingenWerk ligt er nu “een stevige opdracht” voor Van der Burg en heeft hij verschillende mogelijkheden om de situatie in de asielopvang snel te verbeteren. “Bijvoorbeeld door net als bij vluchtelingen uit Oekra├»ne gebruik te maken van staatsnoodrecht. Of een spoedwet te schrijven waarmee de opvang op korte termijn eerlijk over alle gemeenten wordt verspreid. De staatssecretaris kan ook gebruik maken van rijksvastgoed zoals kazernes en kantoorpanden.”

De hulporganisatie spande het kort geding aan omdat de situatie in de asielopvang onhoudbaar zou zijn geworden. Voorzitter Candel stelt dat het systeem al langer dan een jaar “door de humanitaire ondergrens” zakt. “Bovendien is deze opvangcrisis niet het gevolg van een plotselinge stijging van het aantal asielverzoeken, maar van jarenlang falend beleid. Ook voor duizenden medewerkers in de asielketen, met name bij het COA, is de situatie onhoudbaar geworden.”

Arja Oomkens, kinderrechtenspecialist van UNICEF, meldt blij te zijn dat de rechter zich duidelijk heeft uitgesproken over de situatie voor kinderen en alleenreizende minderjarigen in de noodopvang en de crisisnoodopvang. Zo moeten kinderen snel toegang krijgen tot onderwijs en speelvoorzieningen.