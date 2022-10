VVD-bestuur twijfelt ondanks lek website niet aan verkiezing

De VVD heeft “alle vertrouwen in de verkiezing, het proces en de uitkomst”, zegt een woordvoerder van het partijbureau. De woordvoerder zegt dat in reactie op het bericht van BNR dat de website waarop VVD-leden een nieuwe partijvoorzitter kiezen, niet goed was beveiligd. Het lek is inmiddels gedicht, stelt de websitebouwer.

De VVD-leden konden deze week een nieuwe partijvoorzitter kiezen. De strijd gaat tussen de huidige interim-voorzitter Onno Hoes en Eric Wetzels. Hoes heeft de voorkeur van het partijbestuur. Wetzels is favoriet bij kritische liberalen die meer interne discussie willen en vinden dat de partijtop meer oog moet hebben voor de leden.

“De VVD heeft geen reden om te twijfelen aan het proces van de voorzittersverkiezing”, zegt de woordvoerder van het partijbureau. Inkesta, het bedrijf dat de verkiezingen voor de VVD verzorgt, heeft het partijbureau “verzekerd van de integriteit en eerlijkheid van het stemproces”.

Uit onderzoek van BNR is onder meer naar voren gekomen dat het stemgeheim van VVD-leden niet waterdicht is en dat de IP-adressen van stemmers met Google worden gedeeld. De door BNR aangekaarte punten “hebben geen enkele invloed gehad op onze verkiezing”, benadrukt de woordvoerder van het partijbureau. De VVD en Inkesta zijn alle punten langsgelopen, waardoor het partijbureau gerustgesteld is.

De beveiligingslekken meldde BNR eind vorige week bij Inkesta, waarop het bedrijf onmiddellijk ingreep. Het delen van IP-adressen met Google is volgens BNR nog niet opgelost, maar daar wordt wel aan gewerkt. De VVD-leden kunnen tot vrijdag hun stem uitbrengen.