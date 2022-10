Bezorgde Rotterdammers: stop met sloop betaalbare woningen

Een groep bezorgde Rotterdammers heeft de gemeenteraad van de stad gevraagd te stoppen met het verder verminderen van de sociale woningvoorraad en het vervangen van betaalbare woningen voor duurdere huizen. De groep doet deze oproep in antwoord op de Woonvisie, het voorgenomen woningbouwbeleid van de stad door de coalitie van Leefbaar Rotterdam, VVD, D66 en DENK.

De groep, met de naam Recht op de stad, stelt dat de coalitiepartijen geen afscheid nemen van “het zeer problematische fundament van de Woonvisie, namelijk het idee dat onze stad niet in ‘balans’ zou zijn”. De cijfers waarop de Woonvisie en de keuze voor vermindering van de sociale woningvoorraad en onnodige sloop en renovatie zijn gebaseerd blijken drijfzand, aldus de groep, verwijzend naar het rapport van de Rekenkamer Rotterdam dat vorige maand verscheen.

In dat rapport concludeerde de Rekenkamer dat het woonbeleid van het Rotterdamse stadsbestuur de afgelopen jaren niet in balans is met de werkelijke woningbehoefte van de Rotterdammers. Volgens de rekenkamer worden in de stad teveel woningen in het hogere prijssegment ontwikkeld en wordt er te weinig gebouwd in de middencategorie en de sociale sector. In de Woonvisie wil de coalitie dat in Rotterdam aantrekkelijker woningen worden gebouwd voor de midden- en hogere inkomens om zo de uitstroom van deze groepen uit de stad te stoppen.

De wooncrisis en energiecrisis brengen betaalbare huisvesting voor velen in gevaar, meent Recht op de stad. “Juist nu, gezien de actuele ontwikkelingen die vele Rotterdammers in nood brengen, past het niet dat Rotterdam blijft inzetten op onnodige sloop of renovatie met als doel het aantal woningen in de sociale sector te verminderen”, schrijven ze.

In Recht op de stad zitten verschillende bewonerscommissies, wetenschappers, stedenbouwkundigen, kunstenaars en anderen die zich bevlogen Rotterdammers noemen. Ze pleiten voor een woonbeleid waarin het recht op wonen voor huidige en toekomstige Rotterdammers centraal staat. Recht op de stad is ontstaan uit onvrede over het woonbeleid van het stadsbestuur zoals dat staat in de 2016 opgestelde Woonvisie voor Rotterdam.