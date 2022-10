De Jonge: gekte uit woningmarkt maar schaarste blijft probleem

Minister Hugo de Jonge is blij dat deze zomer “de gekte” uit de woningmarkt was. Makelaarsorganisatie NVM meldde donderdag dat de woningprijzen deze zomer bijna 6 procent lager lagen dan het kwartaal ervoor. De daling volgt op een langere periode van zeer sterke prijsstijgingen, mede mogelijk gemaakt door de extreem lage rente.

Dat daar voorlopig een einde aan is gekomen, wil nog niet zeggen dat de problemen zijn opgelost, zegt De Jonge. De schaarste blijft en kan alleen worden aangepakt door “heel veel meer te bouwen”. Er moet daarnaast “continu├»teit in de bouwstroom” komen. Fluctuaties in de rente of het consumentenvertrouwen mogen niet langer leiden tot schommelingen in de nieuwbouwproductie, aldus de minister.

Dat huizenkopers minder hard tegen elkaar opbieden om aan een woning te komen, heeft volgende De Jonge vooral te maken met de stijgende rente. Die heeft direct invloed op de leencapaciteit. Maar ook zorgen over de sterk stijgende energieprijzen spelen volgens hem een rol. Niet voor niets zijn huizen met een slecht energielabel veel minder in trek dan huizen die wel goed zijn geïsoleerd.