De Mos: gift aan D66 mag wel, gift aan lokale partij is verdacht

De Haagse oud-wethouder Richard de Mos, die wordt verdacht van ambtelijke corruptie, vindt dat hij niets verkeerd heeft gedaan. “Een miljoen euro doneren aan D66 is wel toegestaan. Anders dan landelijke partijen krijgen lokale partijen geen subsidie. Maar als zij een ton ophalen voor hun campagne is het verdacht”, stelt De Mos, oprichter en leider van de grootste partij in de gemeenteraad van Den Haag.

Het Openbaar Ministerie verdenkt De Mos ervan dat hij bevriende ondernemers heeft geholpen in ruil voor giften aan zijn partij. Omroep West en het AD meldden vrijdag dat de aanklagers ongeveer 113.000 euro aan donaties verdacht vinden. Zo zou een van de ondernemers een bouwkraan hebben geregeld voor een klus aan het huis van De Mos.

Het proces tegen De Mos, partijgenoot en oud-wethouder Rachid Guernaoui, gemeenteraadslid Nino Davituliani en enkele andere verdachten begint eind volgende week. In oktober 2019 doorzochten rechercheurs de woningen en werkkamers van De Mos en Guernaoui. Zij stapten daarna op als wethouder en hun partij werd uit de Haagse coalitie gezet.